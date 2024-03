A estatística alucinante que uma lenda defende no UFC 300: Max Holloway nunca foi nocauteado

Taqui está uma infinidade de nomes e estrelas que preencherão o firmamento de UFC 300 na T-Mobile Arena em Las Vegas. A escalação é incrível e além de dois títulos mundiais Justin Gaethje (25-4, 20KOs) defende seu cinturão WBC (cara mais malvado) contra o mito Max Holloway (25-7, 11KOs).

O havaiano é uma lenda do UFC, foi campeão peso pena e tem pela frente a defesa de um dos recordes mais selvagens de que se tem memória.

Holloway nunca foi derrubado por knockdown. Não é o mesmo que finalizado, mas explica a ação de golpear e o adversário acabar na tela.

Máx. nunca a beijou… em 28 lutas no UFC. Nenhum lutador com 25 ou mais lutas no campeonato, número reservado apenas às lendas, chega a esse número, fato que o especialista Andy Hickey resgata.

Ele é um boxeador impecável, um grande perfurador e defenderá esse recorde em condições estranhas. Ele subirá para o peso leve depois de não ter recebido a chance pelo título no peso pena após nocautear The Korean Zombie em Cingapura. Muitos o combinaram com Ilia Topuria, mas esse não será o caso por enquanto. “Será uma questão de tempo”, disse Max sobre o duelo com o espanhol.

Em Las Vegas ele subirá de peso e enfrentará a mais exigente régua de medição, Justin Gaethje. Ele é um dos perfuradores mais aterrorizantes, saiu do KO de 2023 ao acertar Dustin Poirier na cabeça e quer construir sua candidatura como candidato ao peso leve.

Para Holloway, que completa 33 anos em dezembro, será um teste perigoso. Não é à toa que Gaethje já cortou pela raiz algumas carreiras promissoras como Tony Fergusson‘s.

“Tenho muito a provar. O UFC 300 é o maior outdoor da história, o maior evento da empresa e tenho que ir e deixar um comunicado de intenções”, confessou o lutador havaiano. Seu registro, sua história. UFC 300