A estratégia de reformulação da marca do Príncipe Harry e Meghan Markle enfrenta forte reação

Vcomentarista real eterno Richard Fitzwilliams levantou preocupações significativas sobre Meghan Markle e Príncipe Harryas aspirações relatadas de estabelecer um “Família Real Americana“marca, alertando-os contra a exploração de suas conexões reais para fins comerciais.

Fitzwilliams, conhecido pela sua análise perspicaz dos assuntos reais, destacou os desafios que o futuro enfrenta Sussex à luz das recentes notícias angustiantes do palácio sobre Rei Charles e Kate Middletondiagnóstico de câncer.

Meghan Markle reage à mensagem de texto de Beyoncé após entrevista crucial

Expressando ceticismo sobre o momento do lançamento do produto por Meghan Pomar da Riviera Americana projeto e a criação de uma página dedicada no Instagram, Fitzwilliams destacou as ramificações potenciais de tais esforços publicitários em meio ao anúncio emocionante do Princesa de Gales sobre seu diagnóstico e tratamento de câncer. Ele destacou a natureza delicada da situação e o risco de diminuir ainda mais a posição pública do casal caso as suas ações sejam consideradas insensíveis.

Numa entrevista ao Sun, Fitzwilliams investigou os meandros da situação difícil dos Sussex, reconhecendo a dificuldade que enfrentam em aproveitar as suas ligações reais para obter ganhos financeiros, dada a sua atual popularidade diminuída. Ele enfatizou a necessidade de o casal agir com cuidado e evitar quaisquer erros que possam agravar a sua posição já precária.

Especialista diz que a popularidade dos Sussex está em risco

Além disso, Fitzwilliams sugeriu o custo pessoal que a notícia de Rei CarlosO tratamento do câncer pode ter afetado Harry, sugerindo que isso poderia levar a uma reavaliação de sua abordagem à imagem pública e aos esforços de branding. Ele enfatizou a importância da sensibilidade e da prudência ao lidar com as complexidades da sua situação, especialmente à luz do escrutínio intensificado que enfrentam por parte da mídia e do público.

O recente anúncio sobre os desafios de saúde enfrentados pelo rei Carlos e pela princesa de Gales parece ter provocado uma pausa nas atividades promocionais dos Sussex relacionadas à sua visão de mudança de marca “Família Real Americana”. Fitzwilliams sugeriu que o casal pode estar reavaliando a sua estratégia à luz dos desenvolvimentos e do potencial impacto na sua imagem pública e reputação.