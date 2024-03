Tele é dia Shohei Ohtani e a Los Angeles Dodgers os fãs esperavam ansiosamente por finalmente chegar. O jogador japonês finalmente fez sua tão esperada estreia no Estádio Dodger contra um rival que parecia fácil, o Cardeais de São Luís. Mas sua primeira aparição diante de sua torcida não foi o que eles esperavam.

A chegada de Ohtani para a seleção californiana foi um dos movimentos mais comentados do MLB fora de temporada. Seu contrato de 10 anos no valor de US$ 700 milhões é o maior em Liga principal história, e as especificações do acordo geraram muita controvérsia nas semanas seguintes à assinatura.

Depois que tudo estava resolvido, só faltava ver Ohtani entrar em ação no Dodgers jersey para saber se o investimento valeu a pena. O primeiro jogo oficial do arremessador/rebatedor designado foi em uma turnê da equipe na Coreia do Sul contra o Padres de San Diego.

O passeio não foi ruim para Ohtani, com três rebatidas em 10 rebatidas, uma corrida marcada, dois RBIs e uma caminhada em dois jogos. No entanto, para muitos fãs, esses jogos ainda pareciam distantes, não só pela distância geográfica, mas também pelo horário inconveniente que impedia muitos de assistir. Para todos eles, sua verdadeira estreia foi hoje.

Uma noite cinzenta para Ohtani

O Dia de abertura foi um sucesso para o time da casa. A vitória por 7 a 1 foi uma vingança para o arremessador Mike Mikolas’ comenta no início deste mês que o Dodgers estavam jogando “talão de cheques de beisebol.” Mikola permitiu sete rebatidas e cinco corridas em 4 1/3 entradas.

No entanto, Ohtani tem pouco do que se orgulhar na barragem ofensiva contra Mikola. Shohei fiz 2 em 3, com caminhada e corrida. Freddie Freeman conduziu o último com um home run na terceira entrada.

Ohtani começou bem o jogo, com uma dobradinha na linha direita do campo. Entretanto, um erro de comunicação nos caminhos pelo Dodgers o levou a ocupar a terceira base ao mesmo tempo que Apostas Mookieque chegou lá depois de uma caminhada.

A série contra o Cardeais continuará durante o fim de semana às Estádio Dodger. Durante este tempo, Ohtani terá a oportunidade de cair nas boas graças do seu público, tanto pelas suas atuações cinzentas como pelo escândalo de apostas em que se envolveu através do seu intérprete, Ippei Mizuhara.