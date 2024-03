A estrela da LSU, Angel Reese, rebate os críticos: ‘Quero que eles me subestimem’

Estrela da LSU, Angel Reese sempre manteve aquele espírito competitivo e uma atitude que por vezes divide o público. Seus fãs a amam absolutamente, mas os fãs de times rivais tendem a ir atrás dela nas redes sociais. Recentemente, ela quis alertar todos os seus inimigos e lembrá-los de que ela se alimenta da energia negativa direcionada a ela. Durante uma entrevista em ESPNaqui está o que Anjo Reese disse: “Quero que as pessoas me subestimem. Estou lhe dizendo, tenho tudo marcado para o momento certo, quando tudo cair em minhas mãos. Sim, minhas estatísticas caíram talvez de quatro a cinco pontos porque estou no um time muito melhor este ano. Mas ainda estou conseguindo uma média de duplo-duplo em cada jogo.”

Angel Reese e companheiros de equipe da LSU fazem uma cena em vídeo viral do TikTok

Ela continuou: “Acho que as pessoas não percebem que posso fazer 10.000 coisas e ainda ser boa em todas elas. Baltimore, é isso que fazemos lá. É por isso que sou sempre tão competitivo, tenho uma vantagem muito competitiva. Eu sei de onde venho, de volta ao ensino médio, apenas entrando em uma área mais difícil que é Baltimore e ter que tirá-lo da lama e ficar com um peso no ombro. Eu me exercito. As pessoas pensam que não. As pessoas pensam que estou apenas vivendo uma vida de celebridade, que não faço nada. Não. Estou procurando uma academia onde quer que eu vá. Então, não há folga. Eu não teria entrado para esse time só de entrar aqui.”

Angel Reese está destinado a jogar na WNBA

Esse mesmo espírito competitivo é frequentemente demonstrado por outras grandes estrelas de épocas passadas e Agel Reese é um grande representante desse espírito. Suas palavras soam semelhantes àquelas ditas por grandes nomes como Kobe Bryant, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Tom Brady, Tiger Woods, E a lista continua. Uma dessas lendas que também foi muito vocal em seu auge é Shaquille O’Neal, que atualmente é um de seus mentores. Se ela continuar jogando neste nível em LSU, não há razão para pensar que ela não conseguirá chegar à WNBA quando sua carreira universitária terminar. Agel Reese provavelmente foi feito para a grandeza.