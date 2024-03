A estrela da NBA Jalen Green fala sobre a expectativa do primeiro filho com Draya Michele

Jalen Green, a sensação da NBA de 22 anos, finalmente quebrou o silêncio sobre as notícias da gravidez em torno de sua namorada, Draya Michele39.

O relacionamento de Green e Michele foi cercado de turbulências

Após seu desempenho notável no recente jogo contra o Washington Wizards, Verde reservou um momento para abordar os rumores e compartilhar sua gratidão por sua família em expansão.

Em uma entrevista pós-jogo depois de empatar o recorde de sua carreira com 42 pontos, Verde expressou sua motivação, dentro e fora da quadra.

Quando questionado sobre a força motriz por trás de seu desempenho excepcional pausa pós-NBA All-StarGreen atribuiu isso ao seu “família” e ele “bebê.”

Enquanto Verde não nomeou diretamente Michelleseu reconhecimento de sua “bebê” gerou discussões nas redes sociais, onde fãs e seguidores aguardavam ansiosamente a confirmação dos rumores de gravidez.

Verde A excelente forma em quadra tem sido inegável, com o armador registrando uma média impressionante de 28 pontos em seus últimos cinco jogos.

Suas conquistas incluem um jogo notável de 37 pontos contra o Feiticeiros e se tornar o jogador mais jovem da história da franquia a atingir 4.000 pontos na carreira.

Draya Michele revelou gravidez semanas atrás

Enquanto isso, Draya Micheleo antigo “Esposas de Basquete” estrela, anunciou sua gravidez em 8 de março com uma série de fotos deslumbrantes de maternidade.

Apesar de enfrentar críticas e reações adversas devido à significativa diferença de idade do casal Michelle continua animado em dar as boas-vindas à sua filha ao mundo em Poderia.

O escrutínio público não tem sido fácil para o casal, especialmente para Michelleque foi sujeito a comentários e julgamentos insensíveis de vários quadrantes.

No entanto, eles encontraram apoio em lugares inesperados, com a lenda da NFL Shannon Sharpe vindo em sua defesa, lembrando aos críticos que o relacionamento deles é entre dois adultos consentidos.

Apesar dos desafios que enfrentam, Verde e Michelle permanecem focados em sua família em crescimento e parecem não se incomodar com a negatividade que cerca seu relacionamento.

Com Verde Com a carreira em alta e a expectativa pela chegada do bebê aumentando, o casal está abraçando a jornada juntos, isolando o barulho do lado de fora.