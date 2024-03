A estrela da NBA Steph Curry aplaude a sensacional Caitlin Clark pela excelência geral

EUem uma entrevista recente no CBS Mornings, NBA atirador afiado Stephen Curry avaliou as comparações feitas entre ele e a estrela do basquete em ascensão Caitlin Clark. Embora reconhecendo a notável semelhança em suas proezas de tiro, Curry foi rápido em elogiar Clark por seu conjunto multifacetado de habilidades, enfatizando suas notáveis ​​contribuições além da pontuação.

“Tenho observado de longe e entendido o quanto ela tem poder na quadra”, comentou Curry, esclarecendo a presença dinâmica de Clark no jogo.

Caitlin Clark perde a compostura quando Maya Moore veio vê-la quebrar o recorde de pontuação da NCAA

“A parte legal é a maneira como ela joga, seu alcance e o nível de dificuldade de seus golpes são obviamente uma comparação muito próxima com a maneira como eu jogo, mas acho que isso quase rouba dela, tipo, o resto de seu jogo. porque ela tem um jogo geral, ela está acumulando quase triplos-duplos todas as noites”, Curry adicionado, destacando a versatilidade de Clark.

De fato, Caitlin Clark o desempenho na quadra fala por si. Como maior artilheira de todos os tempos no basquete universitário, independentemente do sexo, ela lidera o país em pontuação, com uma média impressionante de 31,9 pontos por jogo. No entanto, seu impacto vai muito além da acumulação de pontos.

Clark também lidera o país em assistências, mostrando sua habilidade em facilitar o jogo e envolver os companheiros. Este não é um feito novo para ela, já que ela se tornou a primeira jogadora feminina a liderar a Divisão I em pontos e assistências em uma única temporada durante seu segundo ano.

Clark é um triplo-duplo ambulante

Além disso, o homem de quase dois metros de altura Clark ostenta uma média impressionante de rebotes de 7,3 por jogo, ressaltando sua habilidade geral na quadra. Como Curry apropriadamente observado, sua capacidade de preencher a folha de estatísticas com quase triplos duplos de forma consistente é uma prova de seu talento excepcional.

O reconhecimento de Steph Curry de Caitlin Clark o brilho ecoa sentimentos compartilhados por muitos na comunidade do basquete. Seu impacto transcende meras estatísticas, revitalizando o interesse pelo basquete feminino e atraindo multidões com suas atuações eletrizantes.

Num cenário desportivo frequentemente dominado pelo atletismo masculino, ClarkO surgimento de Minnie como um talento de destaque serve como um farol de inspiração para aspirantes a atletas femininas em todo o mundo. Com seu conjunto de habilidades inigualáveis ​​e determinação inabalável, Caitlin Clark está prestes a deixar uma marca indelével no esporte nos próximos anos.