A estrela da Nickelodeon, Bryan Hearne, diz que foi chamado de ‘carvão’ enquanto trabalhava

Bryan Hearne está se manifestando… comparando trabalhar para a Nickelodeon a uma câmara de tortura – e alegando que enfrentou racismo flagrante no trabalho.

O ator mirim – que apareceu em 16 episódios do programa de esquetes “All That”, bem como em outros programas de Nick – sentou-se com a Investigation Discovery para a série documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”… e Pessoas revelou muito do que ele aparentemente vai dizer.

Uma das maiores revelações… Bryan – um homem negro – diz que um adulto o chamou de “pedaço de carvão” enquanto ele trabalhava para a rede. Não está claro qual era o contexto do comentário – mas, independentemente disso, foi uma coisa horrível de se dizer a um adolescente.

BH também fala sobre ser escalado para papéis estereotipadamente racistas – ele diz que interpretou um traficante de drogas no programa e também um rapper chamado Lil Fetus, que o envolvia vestindo uma malha em tom de pele… essencialmente parecendo nu diante das câmeras.

Hearne diz que Lil Fetus é uma das muitas coisas superconfortáveis ​​que ele foi forçado a fazer enquanto trabalhava para Nick… também o tempo que ele teve que deixar um cachorro lamber manteiga de amendoim de seu corpo.

Bryan diz que não sentiu que poderia discutir com os adultos ao seu redor sobre seu desconforto… e comparou toda a experiência da Nickelodeon a estar em uma câmara de tortura.

Claro, ‘Quiet On Set’ tem estado em todos os noticiários e mídias sociais recentemente porque Drake Bell revelado ele foi molestado por treinador interino Brian Peck enquanto trabalhava para a rede.

Bell disse que trabalhou com a polícia para obter uma confissão de Brian em fita depois que ele disse que foi abusado sexualmente por Peck várias vezes. Peck acabou não contestando a realização de um ato obsceno com um adolescente de 14 ou 15 anos e a cópula oral com um menor de 16 anos.

Hearne está no trailer do documentário revelando que Bell contaria sua história… com Bryan dizendo que imediatamente se perguntou quem foi agredido quando Peck foi exposto.