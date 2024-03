A estrela de Duke, Jeremy Roach, diz que o dedo deslocado ‘ainda dolorido’, mas pronto para Houston

TMZSports. com

Jeremy Roach não está planejando deixar um dedo deslocado atrapalhar seu show no Sweet Sixteen na sexta-feira … a estrela do Duke Hoops disse TMZ Esportes ele estará bem para ir contra o Houston!

ICYMI, o guarda sênior machucou o dedo mindinho durante a vitória do Blue Devils no torneio da NCAA sobre James Madison no domingo.