A estrela de ‘LiB’ Jessica Vestal compartilhou PDA com Harry Jowsey no México no ano passado

Jéssica Vestal parece ter encontrado um novo amor em um programa completamente diferente da Netflix com uma nova estrela do reality – e isso seria Harry Jowsey … com quem ela ficou quente e pesada no ano passado.

O negócio é o seguinte… ninguém sabia quem era essa mulher até a última temporada de ‘Love is Blind’ – na qual ela estrela – saiu este mês… é por isso que essas fotos de Jéssica e Harry abraçados no México desde setembro passado passou completamente despercebido.

Como você pode ver… a estrela de ‘LiB’ e a estrela de ‘Too Hot to Handle’ estavam na água em Tulum em setembro – quando essas fotos foram tiradas – e sim, elas parecem um casal.

A razão pela qual isso é interessante agora… bem, Jéssica é de repente relevante em 2024, vendo como ela foi falecida nas cápsulas – mas permaneceu uma presença persistente nesta temporada.



‘Love is Blind’ tem provocado seu retorno para agitar as coisas – e ela mesma tem circulado pela mídia ultimamente para sugerir que está, de fato, namorando alguém do mundo da realidade… sem revelar exatamente quem. Ela disse isso a Nick Viall na semana passada.

Enquanto Jessica foi vista no LAX algumas semanas atrás com seu colega de elenco de ‘LiB’ Johnny McIntyre – esse avistamento pode ter sido uma pista falsa em termos de romance … porque ela parecia muito mais envolvida com Harry aqui na praia. É verdade que isso foi há meses.



Considerando que estas foram tiradas em setembro… é difícil dizer se ela ainda está com Harry ou não – não vimos nenhuma evidência recentemente de que eles estivessem ligados.

Com isso dito… não nos surpreenderia se eles se tornassem um casal em um futuro próximo.

Outra coisa sobre esse pequeno passeio no México – há rumores de que isso pode ter ocorrido durante as filmagens de mais uma série da Netflix que reúne um monte de seus reality shows rejeitados na TV em um grande pote (semelhante a ‘Bachelor in Paradise) chamado ‘Perfect Corresponder.’

Eles já exibiram a primeira temporada do ano passado e anunciaram que uma nova temporada estava em andamento… e considerando o efeito crossover acontecendo aqui, pode muito bem ter sido por isso.

O tempo dirá, supomos, se Harry é o cara que Jéssica está vendo atualmente. Ele parece estar se inclinando para o fato de que gosta de “MIFs” em suas redes sociais… então todos os pontos estão meio que se conectando neste momento.

Se eles estiverem realmente juntos … isso certamente seria o obstáculo que ninguém previu.

Diremos isto: eles certamente combinam um com o outro. Ambos estão muito gostosos, e se Jéssica já está no próximo programa da Netflix … supomos que é melhor que as coisas não tenham dado certo com Jimbo.