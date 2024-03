A estrela de ‘Mighty Ducks’ Shaun Weiss lidera o canto de ‘Quack’ no show

O ator / comediante – mais conhecido como Goldberg, o goleiro da trilogia ‘Ducks’ – foi ao House of Blues em Anaheim para o cantor country Niko Lua a turnê.

Weiss e Moon são ex-viciados, e fomos informados de que Moon queria destacar a recuperação de Weiss – apontando para ele como uma espécie de “herói da cidade natal” – já que os Anaheim Ducks, que na verdade receberam o nome da série de filmes, tocar bem perto do House of Blues.

Aliás… Niko está doando todos os lucros do streaming de seu novo single “Better Today” para o Fundação Cowboy Feliz – uma instituição de caridade que ele fundou e se compromete a fornecer terapia gratuita para pessoas que lidam com problemas de saúde mental e dependência de drogas.

De qualquer forma, dê uma olhada no vídeo… Shaun está claramente adorando a atmosfera entregando a Niko sua própria camisa Goldberg – antes de o canto começar.

Disseram-nos que Shaun e Niko também descartaram algumas camisetas autografadas para os fãs na multidão… mostrando suas habilidades no beisebol jogando as camisetas de hóquei para fora do palco.