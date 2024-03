A estrela de ‘RHOP’ Karen Huger cheirava a bebida após o acidente, dizem os policiais

Karen Enorme estava balançando e tinha um forte odor de álcool no hálito após seu acidente assustador na noite de terça-feira em Potomac, MD… isso de acordo com o relatório policial.

De acordo com o relatório, obtido pelo TMZ, os policiais notaram que a integrante do elenco de ‘Real Housewives of Potomac’ também tinha fala arrastada e olhos vermelhos quando chegaram ao local – e dizem que ela não respondeu quando os policiais lhe perguntaram duas vezes quanto ela tive que beber.