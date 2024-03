A estrela de ‘Selling Sunset’ Chelsea Lazkan pede o divórcio do marido Jeff Lazkan

Estrela de “Vendendo o Pôr do Sol” Chelsea Lazkan está encerrando seu casamento de 7 anos… TMZ descobriu.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, a estrela da Netflix – que está no programa há algumas temporadas – Lazkani pediu o divórcio do marido. para Jeff Lazkan … e ela está citando diferenças irreconciliáveis ​​como motivo oficial.