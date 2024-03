A estrela de ‘Star Wars’ Jake Lloyd em um centro de saúde mental após um surto psicótico

Estrela mirim de ‘Star Wars’ Jake Lloyd vem recebendo tratamento em um centro de saúde mental há 10 meses… de acordo com sua mãe.

Adicionar Lloyd diz que seu filho – famoso por interpretar o jovem Anakin Skywalker no “Episódio I: A Ameaça Fantasma” de 1999 – iniciou seu programa de internação em março de 2023. Ela disse Notícias sobre scripts Na segunda-feira, ele estava passando por um surto psicótico enquanto eles voltavam para casa depois de irem ao McDonald’s.

Lisa contou como Jake, agora com 35 anos, expressou o desejo de desligar o carro e, de forma perturbadora, começou a realizar o ato enquanto eles estavam no meio de três faixas de trânsito… levando a uma tumultuada troca de gritos e berros entre eles. Jake e ela.

No entanto, Lisa diz que Jake não conseguiu entender as perguntas dos policiais… descrevendo-as como uma “salada de palavras”. Ouvir uma confusão de fala incoerente costuma estar associado a condições como a esquizofrenia, com a qual Jake foi diagnosticado em 2008.