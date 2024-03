A estrela de ‘Vanderpump Rules’ Scheana Shay sugere que ela teve uma orgia com John Mayer

Scheana Shay parece estar sugerindo que ela bateu João Mayer – mas mais do que isso… parece que havia outras pessoas no quarto também.

Esta não é a primeira vez que Scheana fala sobre seu caso anterior com John – que é notavelmente melhor amigo do figurão do Bravo Andy Cohen. Lembre-se, Scheana compartilhou no podcast “Flashbacks” em 2020 que ela conheceu John quando ele ainda estava namorando Jennifer Aniston.