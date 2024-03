A estrela de ‘Will & Grace’, Eric McCormack, apóia atores heterossexuais em papéis gays

O ator, que é hétero na vida real e também interpretou o famoso protagonista gay Will no seriado de sucesso da NBC, disse ao “Good Morning Britain” da ITV… que tudo se resume a escolher a melhor pessoa para o papel, independentemente de sua identidade pessoal.

Ele diz: “Faz parte do show. E, eu sempre disse, se os atores gays não pudessem interpretar atores heterossexuais, a Broadway acabaria”.

Mesmo que os papéis de Eric possam não refletir diretamente sua própria vida, isso não significa que ele economize na pesquisa. Quando se tratou de interpretar Will, ele trouxe seu melhor jogo, valendo-se de sua experiência no teatro e do fato de que muitos de seus amigos mais próximos eram gays… canalizando seu espírito para o papel.