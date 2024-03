A estrela ‘negra’ Jenifer Lewis detalha a queda de 3 metros que sofreu na África

A estrela de “Black-ish” contou essa história horrível para Robin Roberts na terça-feira do ‘GMA’ … e sim, por mais terrível que pareça – já que JL diz que ela praticamente morreu neste acidente – que aconteceu enquanto ela estava em Serengeti … isso depois de viajar para a Cidade do Cabo e Ruanda.

Jenifer Lewis se abre para @RobinRoberts sobre uma queda quase fatal que ela sofreu durante as férias dos seus sonhos. Veja mais hoje à noite às 20h30 horário do leste dos EUA em @ABCNewsLive dar @Hulu . pic.twitter.com/oSMAjsoXog

Tudo isso aconteceu no final de 2022, depois que Jen encerrou a produção da 8ª temporada de seu programa de sucesso … e ela estava viajando um pouco com amigos. Ela diz que as coisas estavam melhorando.