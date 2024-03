A estrela pornô Emily Willis está melhorando após uma parada cardíaca, mas longe de se recuperar

Emily Willis está lentamente – e sua família certamente espera – no caminho da recuperação depois que uma parada cardíaca no mês passado a deixou inconsciente e hospitalizada em estado crítico.

O pai da estrela de cinema adulto de 25 anos, Michael diz ao TMZ… enquanto ela permanece em estado vegetativo, houve melhorias notáveis ​​– principalmente, ela agora está acordada e capaz de rastrear as coisas com os olhos, sorrir e até mesmo ficar emocionada durante as conversas.

No início deste mês, a família de Emily lançou um GoFundMe que ajudar com despesas médicasviagens e acomodações para que sua família fique ao lado do hospital – e a meta de US$ 60.000 foi quebrada há muito tempo.