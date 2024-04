A ex-estrela de Zoey 101, Matthew Underwood, acusa agente de supostamente agredi-lo sexualmente aos 19 anos

Adepois das revelações do documentário ‘Silêncio no set: o lado negro da TV infantil’ algumas ex-estrelas infantis começaram falando publicamente sobre suas más experiências trabalhando na TV quando eram jovensmais uma vez sendo um programa da Nickelodeon que ganhou as manchetes.

Matthew Underwood, que interpretou Logan Reese em Zoey 101, recentemente compartilhou uma postagem no Instagram onde ele disse que seu agente o agrediu sexualmente na épocacujo nome não citou no post, dizendo ainda que essa experiência o fez desistir de continuar a carreira de ator.

Ele disse que começou a receber e-mails de pessoas que o chamavam de “defensor do pedófilo”. No entanto, ele diz que nunca teve uma experiência ruim trabalhando em programas da Nickelodeon, principalmente com Dan Schneider.

A declaração diz:

“Quando eu tinha 19 anos, fui assediado sexualmente e depois agredido por meu agente na época, que passou um bom tempo construindo confiança em mim como amigo e mentor. Mais uma vez, minha confiança foi traída e minha autoimagem foi destruída .Eu o denunciei à agência e ele foi demitido desde então – embora ainda esteja ativo na indústria. Essa experiência provocou minha mudança de Los Angeles e encerrou minha busca pela atuação. Matthew Underwood

Agora com 33 anos, Underwood acusa este agente ainda estar ativo em Hollywood, apesar das acusações contra ele.