A ex-lenda do UFC Mark Coleman finalmente saiu do hospital após sofrer ferimentos graves

Fvermes UFC lutador Mark Coleman demonstrou verdadeiro heroísmo na semana passada, quando destemidamente correu para a casa de sua infância, envolta em chamas, para resgatar seus pais. A lenda do MMA de 59 anos arriscou a vida, entrando na estrutura em chamas não uma, mas três vezes, salvando seus entes queridos. No entanto, Coleman pagou um preço alto por sua bravura, pois foi hospitalizado devido à forte inalação de fumaça, descrita por seus filhos como “lutando por sua vida”.

Depois de uma batalha de uma semana no hospital, Colemana resiliência prevaleceu e ele não precisou mais de atenção médica. Acessando suas contas nas redes sociais na segunda-feira, ele compartilhou uma atualização positiva com seus fãs, expressando gratidão por seu apoio inabalável durante a terrível provação. “Deus é ótimo. Estou me recuperando muito bem”, Coleman transmitido em seu Instagram.

A lenda do UFC, Mark Coleman, conta a emocionante história de como salvou a vida de seus pais de um incêndio em uma casaTwitter

O trágico incêndio deflagrou nas primeiras horas da manhã, por volta das 4 horas, na residência dos seus pais, em Toledo, Ohio. Apesar de seus esforços heróicos, o animal de estimação da família, Hammer, morreu tragicamente no incêndio, que se acredita ter se originado na cozinha.

Refletindo sobre a experiência, Coleman reconheceu o preço que isso causou à sua saúde, revelando a dor nos pulmões e a sensação de queimação nos olhos. No entanto, manteve-se firme no seu otimismo, proclamando-se “um dos homens mais sortudos do mundo” e enfatizando a importância de seguir em frente e abraçar cada dia como uma dádiva.

Pessoas em todos os lugares doaram para ajudar Coleman

A comunidade do MMA se uniu Coleman, demonstrando uma manifestação de apoio ao reverenciado lutador. Em uma tentativa de ajudar com suas despesas médicas, a família de Coleman lançou uma campanha GoFundMe, inicialmente com o objetivo de arrecadar US$ 100 mil. Em questão de dias, a campanha superou as expectativas, com contribuições generosas totalizando mais de US$ 120 mil.

Surpreendentemente, Coleman não perdeu tempo em retornar à sua paixão, compartilhando um vídeo no Instagram de sua visita a uma academia próxima logo após receber alta do hospital. Sua rápida recuperação e espírito indomável servem como prova de sua resiliência e determinação inabalável.

Diante da adversidade, Mark Coleman provou ser mais do que apenas um lutador lendário do UFC – ele é um verdadeiro super-humano, que incorpora coragem, força e um compromisso inabalável para superar os desafios da vida.