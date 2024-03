A falha do Photoshop de Kate Middleton teve 16 edições, novas teorias da conspiração

Kate MiddletonO arquivo do Photoshop supostamente tinha pelo menos 16 erros de edição que os especialistas puderam ver… e com o lançamento de uma nova foto, mais teorias da conspiração estão aumentando.

A Princesa de Gales’ Homenagem ao Dia das Mães no Reino Unido foi analisado em profundidade por vários fotógrafos diferentes que contribuíram com o Correio diário – que coletivamente destacaram mais de uma dúzia de erros cometidos por Kate ao manipular sua polêmica foto.

Após uma inspeção mais detalhada da imagem viral – que mostra a Princesa Kate posando para uma foto com seus filhos, Príncipe Jorge, Princesa Charlotte dar Príncipe Luís – está claro que muita coisa mudou depois de ser relatada salvo duas vezes é o Photoshop.

Aqui está uma lista completa dos erros detectados… Charlotte está faltando uma parte da manga esquerda; O zíper de Kate é estranho; O cabelo de Charlotte está cortado; A saia de Charlotte sobressai; Os joelhos de Charlotte estão embaçados; A manga do suéter de Louis está contorcida; O polegar direito de Louis está embaçado; recuo/distorção na borda; um passo atrás de Louis está distorcido; O dedo de Louis parece cortado; O suéter azul de George foi realçado; A mão de Kate fora de foco; A manga do suéter de George tem linhas incomuns. Ufa!

Com todas essas mudanças feitas… muitos agora estão se inclinando para uma nova teoria sobre quando esta foto foi realmente tirada – e o que todos na foto estavam realmente vestindo no momento.

As investigações online remontam a dezembro, quando um vídeo foi postado no canal oficial do Príncipe e da Princesa de Gales no YouTube – que mostra Kate e seus filhos fazendo algum trabalho de caridade… em roupas que alguns acreditam que parecem combinar com isso. Foto do dia das mães.

As cores das roupas de cada pessoa são diferentes das que você vê na foto em questão – mas alguns sugeriram que é aí que residem as verdadeiras alterações… ou seja, as trocas de cores.

Há outra teoria da conspiração circulando também… e esta tem a ver com a foto que surgiu na segunda-feira, mostrando Kate e o Príncipe William em um carro saindo de Windsor.

Você não pode ver claramente o rosto de Kate nesta nova foto – é quase como se ela estivesse desviando o olhar – e por causa disso… alguns deram o salto que mesmo que esta foto possa ser manipulada… mesmo que nós’ O fotógrafo/agência que o distribui garantiu que é autêntico.

A razão pela qual as pessoas suspeitam que esta foto também possa ter sido feita no Photoshop tem a ver com o fato de a aparência de Kate aqui refletir uma foto mais antiga em que ela estava em 2016 … quando foi tirada em pé com Will e o Príncipe Harry. Alguns acham que o ângulo/imagem são idênticos.

É uma ideia interessante, mas o departamento de arte do TMZ tentou alinhar as duas imagens – como muitos já fizeram online – mas elas não se misturaram perfeitamente, especificamente ao redor das orelhas. Ou seja… é muito provável que se tratem, na verdade, de 2 fotografias diferentes.





A equipe de arte do TMZ tentou duplicar as edições… e, infelizmente para os teóricos da conspiração, isso não se alinha. Então… apesar das especulações, parecem ser fotos diferentes.

Isso não vai impedir que o pessoal dos chapéus de papel alumínio continue a fofocar / especular … e qualquer coisa que não seja ver Kate pular na frente das câmeras ou aparecer para uma aparição real provavelmente não agradará a todos que estão entusiasmados com isso.