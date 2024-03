A falha no novo uniforme da Nike dos Yankees causa alvoroço dos fãs da MLB “eles parecem piores do que a Little League”

TOs New York Yankees enfrentaram o Houston Astros no dia de abertura no Minute Maid Park e, assim que começaram a suar, os novos uniformes não pareciam nada lisonjeiros.

Projetado por Nike e Fanáticosos novos uniformes deveriam ser mais confortáveis ​​​​e respiráveis ​​​​para tornar o desempenho do jogador mais agradável, porém, parece que os uniformes não absorveram muito o suor dos jogadores.

Uniformes molhados dos Yankees causam alvoroço nos torcedores

A umidade exibida pelos jogadores dos Yankees ficou clara já que as camisas estavam completamente encharcadas de suor, mesmo depois de terem sido muito criticadas, o MLB aprovou os tecidos e as equipes desenvolveram os uniformes.

Bastou um jogo para que os resultados da falha no design aparecessem, imediatamente os fãs inundaram as redes sociais com comentários nada lisonjeiros à parceria feita por Nike e Fanáticos.

“Os uniformes gerados pela Nike e produzidos pelos Fanatics deveriam ser ‘camisetas de desempenho‘, de acordo com o comissário da MLB, Rob Manfred. Eles foram criados para serem mais leves e respiráveis.” Adicionou um ventilador.

Outro entrou na conversa afirmando que os uniformes eram “Um fracasso total tanto da MLB, da Nike quanto dos Fanáticos! Mais uma vez, é tudo uma questão de dinheiro sendo passado por baixo da mesa; não se preocupa com conforto ou utilidade!” enquanto outro acrescentou: “Se você está se perguntando o quão ruins são as camisas dos fanáticos, os caras estão literalmente suando através delas.”

George Constanza desenhou uniformes

Alguns até compararam a tomada de decisão sobre os uniformes ao clássico episódio de Seinfeld, quando George Constanza novos uniformes de algodão para os jogadores e no início do episódio eles ficaram muito felizes, até Wade Boggs comentou que eram os melhores uniformes de todos os tempos, porém, depois de lavados, os uniformes encolheram.

Ainda não se sabe se há algo a ser feito em relação aos uniformes, mas uma coisa é certa: os torcedores não estão satisfeitos.