A família de Bruce Willis comemora seu 69º aniversário no meio de sua batalha contra a demência

EUisso é Bruce Willis‘ 69º aniversário hoje e todos que gostaram de seus filmes estão enviando mensagens parabenizando-o pela ocasião. Como você já deve saber, Bruce está sofrendo de demência frontotemporal neste momento e sua família é quem vive o dia a dia. São eles que estão sofrendo enquanto seu amado pai, marido e papai bebê desaparecem devido a esta doença horrível. Mas no seu 69º aniversário, ninguém da sua família quis transmitir uma mensagem pessimista. Suas intenções são celebrá-lo em toda parte. Todas as suas filhas escreveram mensagens no Instagram parabenizando o pai, a quem acompanharam em cada passo dessa jornada.

Bruce Willis e sua filha Scout em uma cena comoventeRoberto Ortega

Bruce Willis recebe lembranças de aniversário de sua família

Filha mais velha, Rumer Willis escreveu a seguinte mensagem ao lado de muitas fotos do passado: “Ah, papai, ser amado por você é um presente. Você é o papai mais engraçado, mais terno, charmoso, fora deste mundo, bobo, talentoso e mágico. manhã, estou cheio da mais profunda gratidão por termos escolhido passar esta vida juntos. Eu sou seu primeiro bebê e cara, às vezes eu gostaria de ser pequeno o suficiente para apenas me aconchegar em seu peito novamente, rir e abraçar você. Eu te amo tão profundamente em meus ossos que não sei como meus músculos os seguram. Você é o melhor papai que eu poderia esperar. Obrigado por sua generosidade, sua tolice e seu coração. Lou [Rumer’s daughter] te ama tanto.”

Escoteiro Willis também escreveu uma linda mensagem com mais algumas fotos, ela diz: “É incrível como tão pouco mudou, embora tanta coisa tenha mudado. Meu pai é um dos meus melhores amigos, talvez agora em um nível mais profundo do que nunca, honestamente. e a imensa liberdade com que ele sempre nos amou. Um homem terno, temperamental, bonito e muito pisciano, cuja profundidade de amor por sua família só pode ser sentida, não articulada. Quaisquer palavras que eu use seriam terrivelmente inadequadas. Então, em vez disso, quero dizer obrigado por amar meu papai, obrigado por compartilhar suas histórias sobre o que ele significa para você, é um presente sentir seu amor. Feliz, feliz aniversário para o CABRA.”