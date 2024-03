A família de Riley Strain acha que ele ainda está vivo e quer recursos federais

Estirpe RileyA família de está 100% confiante de que seu ente querido ainda está vivo em algum lugar – e está frustrada com os esforços de busca da polícia… exigindo botas extras no terreno.

Conversamos com o porta-voz da família Strain, Chris DingmanTerça-feira e ele nos disse diretamente… Os pais de Riley, simplesmente não acreditam que seu filho esteja morto – isso apesar de a maior parte do público começar a presumir que esse é o caso neste momento.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Mesmo que já tenha se passado mais de uma semana desde que Riley desapareceu em Nashville depois de passear de bar com seus amigos – Dingman diz que a família está esperançosa… mas mais do que isso, eles estão irritados porque grande parte da investigação da polícia de Nashville tem se concentrado principalmente no rio próximo.



Reproduzir conteúdo de vídeo





08/03/24 Metrô Nashville PD

Existem algumas razões pelas quais Dingman diz que os Strains se sentem assim – por um lado, ele diz que o rio simplesmente não é tão profundo e não parece ter rugido na noite em que ele desapareceu. Então, aos olhos deles, ele cair e ser arrastado não parece plausível.



Reproduzir conteúdo de vídeo





08/03/24

Dingman também nos diz que, do ponto de vista da família, os policiais não viraram todas as pedras possíveis na tentativa de localizá-lo – alegando que há empresas ao longo da margem do rio com vídeo de vigilância que não foram abordadas até muito recentemente… então , lento na melhor das hipóteses.

Embora os Strains apreciem a ajuda e diligência da polícia até agora – fomos informados de que eles acham que é hora de chamar a cavalaria e obter assistência extra para ajudar a encontrar Riley, mais cedo ou mais tarde.

A polícia de Nashville já disse que está preparada para chamar os federais se for necessário. Dingman diz que os Strains acham que chegou a hora… e que a busca por Riley precisa se expandir muito além da busca no rio que vem acontecendo nos últimos dias.

Claro, O cartão do banco de Riley foi encontrado lá – e é provavelmente por isso que este é um ponto focal no esforço – mas Dingman diz que sua mãe e seu pai querem que outras possibilidades sejam investigadas.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Ele não tem uma ideia exata de onde pode estar ou o que aconteceu com ele, mas com base em relatos de testemunhas oculares que continuam a surgir dia após dia… parece que pessoas podem ter estado com ele durante o últimos momentos conhecidos dele estando fora de casa.



Reproduzir conteúdo de vídeo





08/03/24

A outra coisa estranha que não é exatamente um rastreamento para os Strains é que quando Riley estava passando pelo policial – ele parecia coerente e normal, mas outros vídeos de vigilância o capturaram parecendo embriagado e fora de si. Então a família não sabe o que há aqui.

A única coisa que eles sabem é que querem respostas, e logo. Os Strains estão em Nashville há vários dias – e quanto mais tempo Riley fica desaparecido, mais ansiosos eles ficam.