A filha de Bruce Willis e Demi Moore dá outra má notícia à família: isso mudou minha vida

Tallulah Willisfilha de Bruce Willis e Demi Moore, revelou na sexta-feira que recebeu um diagnóstico de autismo no verão passado. Em uma postagem no Instagram apresentando um vídeo antigo dela e de seu pai, ela sugeriu com humor seu diagnóstico.

“diz-me o teu [sic] autista sem me contar o seu [sic] autista”, escreveu ela.

Bruce Willis e sua filha Scout em uma cena comoventeRoberto Ortega

Esta revelação veio em resposta à pergunta de uma seguidora sobre seu diagnóstico, marcando a primeira vez que ela discutiu o assunto publicamente.

“Descobri neste verão e mudou minha vida” Tallulah respondeu.

Tallulah descreveu sua descoberta como uma mudança de vida, referindo-se a si mesma como “neurospicia” em um comentário subsequente.

Aberto sobre suas lutas de saúde mental

O transtorno do espectro do autismo (TEA) é caracterizado por uma série de condições que afetam as habilidades sociais, o comportamento e a comunicação.

Tallulah tem sido aberta sobre suas dificuldades de saúde mental, incluindo sua batalha contra a anorexia e diagnósticos de TDAH, depressão e transtorno de personalidade limítrofe.

“Estou tendo uma intensa [sic] momento de romantizar momentos pouco saudáveis ​​e como é passar o dia com um corpo daquele tamanho”, ela postou no Instagram no mês passado.

“Só queria expressar isso porque sei (espero) não estar sozinho.”

Ela foi submetida a tratamento para esses problemas na Driftwood Recovery, no Texas, em junho de 2022. Apesar de seus desafios pessoais, Tallulah permanece sincera sobre a sua jornada para a recuperação e continua a partilhar as suas experiências para aumentar a consciencialização e promover a compreensão sobre questões de saúde mental.

“Percebi que o que eu queria mais do que harmonia com meu corpo era harmonia com minha família – não preocupá-los mais, trazer leveza para minhas irmãs e meus pais”, observou ela.