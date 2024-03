A filha de Kanye West, North, terá amigos nas faixas de seu álbum

TMZ. com

noroeste segue o pai dela mais do que pensávamos – porque um de seus melhores amigos diz que está envolvida na produção de seu álbum … e aparentemente será adequado para crianças, literalmente.

Justin nos disse que Kanye está investindo todas as suas fichas na carreira de rap de sua filha, e todos em seu acampamento – incluindo Justin, que faz parte do círculo íntimo de Ye – estão super animados para ver o que ela pode fazer.

Ele diz que North está selecionando as batidas e até escolhendo o engenheiro com quem deseja trabalhar. Além disso, ela aparentemente está lançando uma tonelada de freestyles regularmente hoje em dia – então, parece que ela vai fazer rap de verdade aqui para músicas inteiras.

Não apenas isso, mas Justin continua nos contando que North já teve alguns de seus amigos no estúdio com ela, e haverá algumas faixas com um monte de crianças lá.