Stephen Curry postou uma atualização sobre sua recuperação de lesão como o Guerreiros do Golden State ícone visa um retorno, mas o jogo contra o Dallas Mavericks chegará muito cedo.

Os Warriors perderam quatro vezes NBA campeão devido a uma lesão no tornozelo direito durante o quarto período da derrota por 125-122 para búfalos de Chicago na quinta-feira às Centro de perseguição.

Embora a ressonância magnética de Curry não tenha revelado nenhum dano estrutural na articulação, o guarda de 35 anos pode ficar afastado por mais algum tempo. Ele será reavaliado pela equipe médica da equipe na terça-feira.

Roger Federer surpreende Stephen Curry e os Warriors em treinoTwitter

Enquanto isso, Curry tem tentado fazer o que pode para acelerar o processo – postando uma imagem de seu pé mergulhado em água gelada, o que reduzirá o inchaço ao redor do tornozelo.

“Estamos trabalhando”, escreveu ele na legenda, com a foto mostrando claramente seu pé em um balde de água gelada.

Isso será novidade para os ouvidos dos fãs dos Warriors, que estarão desesperados pelo retorno de Curry, embora o novato Trayce Jackson-Davis fez uma enterrada incrível Victor Wembanyama na vitória por 112 a 102 sobre o incentivo de São Antônio para provar seu valor.

Após a vitória corajosa dos Warriors sobre os Spurs na segunda-feira, às Centro Bancário FrostKerr abordou questões sobre o status de Curry, revelando que o Golden State provavelmente continuará sem seu líder durante a viagem de três jogos.

“Sim, precisávamos disso [win] e obviamente vamos reavaliar amanhã, mas não espero que ele jogue em Dallas”, disse Kerr sobre Curry aos repórteres.

Guerreiros aprendem a viver sem Curry

Foi a primeira vez que os Warriors venceram sem Curry nesta temporada e Kerr mencionou que está satisfeito que sua equipe tenha mostrado que pode sem seu talismã na equipe.

“Temos outro jogo difícil pela frente e estamos em uma luta neste momento nesta fase da temporada, por isso é bom conseguir a vitória e construir alguma confiança sem Steph também”, acrescentou.

Os Warriors estão atualmente em 10º lugar na Conferência Oeste, atrás do Los Angeles Lakersque tem lutado nesta temporada apesar de ter Lebron James à disposição deles. Os dois gigantes se enfrentarão no domingo, 17 de março, e Curry espera voltar a tempo para o confronto com o também astro da NBA, James.