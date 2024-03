Com o Uber Eats, milhões de usuários em todo o mundo podem agora pedir comida online com facilidade e conveniência. No entanto, em experiências recentes dos utilizadores, a falta da funcionalidade de levantamento provou ser um inconveniente significativo. No momento, o Uber Eats não está disponível para dar aos motoristas de entrega acesso imediato aos seus ganhos.

No entanto, como os usuários não podem sacar, ele enfrenta críticas e é por isso que estamos aqui. Neste artigo, mencionamos alguns métodos de solução de problemas que o ajudarão a resolver o problema de não funcionamento do saque do Uber Eats.

Por que o saque do Uber Eats não funciona?

Há um problema com o seu Uber Eats, pois o saque não funciona porque seu limite de saque semanal foi atingido, você completou menos de 25 entregas, ganhou muito dinheiro em um dia ou escolheu um perfil de pagamento incorreto, acumulou seu ganhos ou selecionou um método de pagamento incompatível. Isso também pode acontecer se sua conta de motorista for hackeada ou se houver uma interrupção do servidor.

A funcionalidade Fix Cash Out não está disponível no momento no Uber Eats

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver a funcionalidade CashoutCash que não está disponível atualmente no Uber Eats:

Correção 1: envie suas informações de pagamento novamente

Você não poderá sacar e o problema de saque não funcionar se fornecer informações de pagamento incorretas. Foi sugerido que, nesta situação, você insira novamente as informações de pagamento, mesmo que tenha certeza de que não precisa fazer nenhuma alteração.

Você deve certificar-se de que seu primeiro pagamento seja feito à pessoa correta e que o nome e endereço da pessoa que possui a conta bancária estejam corretos. Se desejar solicitar um saque novamente posteriormente, você pode fazê-lo.

Correção 2: mudança de forma de pagamento

Já faz um tempo que você não consegue sacar seus ganhos do Uber para sua conta bancária, mas depois de inúmeras ligações para o suporte ao cliente, eles têm sido lentos, indiferentes e incapazes de ajudá-lo.

Na tentativa de resolver o problema, você entrou em contato com o suporte e, quando eles não ajudaram, você alterou os métodos de pagamento de cartão para Venmo ou PayPal? Você deve ter muito cuidado ao adicionar ou remover cartões da sua conta de saque do Uber. Não é necessário remover o cartão antigo.

Você não terá acesso ao pagamento instantâneo sempre que alterar seu cartão de débito. Sempre que alguém tenta roubar seu dinheiro, o Uber presume que é alguém tentando roubar seu dinheiro.

Além disso, a Uber verificará novamente se você é o legítimo proprietário da conta sempre que alterar as informações de saque várias vezes em um curto período de tempo.

Sua conta foi bloqueada porque a Uber acredita que você foi vítima de phishing. Basicamente, eles protegem você de golpistas que podem roubar de você. Devido a uma mudança no método de pagamento, a Uber terá que implementar medidas de proteção contra phishing para evitar atrasos no saque.

Correção 3: atualize o aplicativo

Se o saque do Uber Eats não estiver funcionando corretamente, provavelmente há um bug no aplicativo; atualizá-lo pode resolver o problema. Além de reparar problemas descobertos anteriormente, a maioria das atualizações também incorpora recursos adicionais.

No entanto, para evitar o uso indevido das informações do cartão de crédito, o servidor não permitirá compras no seu aplicativo móvel se ele não estiver atualizado. É importante atualizar regularmente o aplicativo para evitar o problema do Cash Out não funcionar. O Uber Eats Driver está disponível para download em dispositivos iOS e Android na Apple App Store e no Google Play.

Correção 4: você tem um pedido de cobrança pendente

Sua conta bancária exibirá o aviso de não funcionamento do saque do aplicativo Uber se taxas legais ou judiciais forem deduzidas de seus ganhos. Em alguns casos, os motoristas com ordens de cobrança não conseguem mais sacar devido a impostos pendentes, pagamentos de pensão alimentícia, etc. Se você deve dinheiro ao IRS, uma cobrança de imposto dá ao IRS o direito legal de confiscar sua propriedade para saldar sua dívida.

Correção 5: o servidor ou rede do seu banco está inoperante

O seu banco não está atualizando seu saldo depois que você sacou da entrega? Você tem alguma informação de contato do suporte do Uber? Você conversou, mandou mensagem ou e-mail para eles? Qual é a declaração do Uber em relação à transação?

Eles disseram que tudo aconteceu do lado deles? Devido ao fato de o banco eletrônico não funcionar quando os servidores do banco estão inoperantes, você deve verificar se o dinheiro em sua conta bancária realmente existe.

A Uber devolveu o dinheiro às carteiras e disse que não conseguiu processar o pagamento. Os depósitos estavam acumulados e as atualizações de saldo não estavam disponíveis porque os servidores do banco estavam inativos.

Correção 6: espere até que o servidor esteja de volta

Não é necessário alterar seu perfil de pagamento em outra instituição financeira caso o servidor do seu banco caia. Além disso, geralmente é apenas uma interrupção temporária que será resolvida em 24 horas. Portanto, você deve tentar novamente amanhã. Da mesma forma, se os servidores do Uber não estiverem funcionando, o mesmo raciocínio se aplica.

Sempre que você tiver dificuldades, tente primeiro as soluções listadas acima. Ao visitar a página de suporte do Uber Eats, você pode entrar em contato com a equipe de suporte do Uber Eats se essas etapas não forem bem-sucedidas. Em seguida, você pode contatá-los para solucionar o problema de saque que não funciona e restaurar sua conta o mais rápido possível.

Quando meus fundos chegarão?

Com o saque instantâneo, os fundos ficam em sua conta minutos após você fazer um saque. A manutenção diária ocorre entre 21h30 e 04h00 EST. Se você fizer saques durante esse período, seu pagamento será retido. Seu pagamento será processado assim que a manutenção for concluída e o problema de saque não funcionar desaparecerá automaticamente.

Além disso, há uma janela de manutenção aos sábados. Existe a possibilidade de que o tempo desta janela mude. No aplicativo, você verá claramente quais são essas janelas de manutenção ao sacar.

Para se qualificar para saques de dois dias, você precisa sacar dinheiro antes das 14h de um dia útil. Dentro de dois dias úteis, seus fundos estarão disponíveis.

