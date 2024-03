A gêmea siamesa Abby Hensel se casa com o namorado e levanta questões sobre o papel da irmã

Gêmeos siameses Abby dar Bretanha Hensel – que alcançou a fama em ‘Oprah’ e em um reality show do TLC – alcançaram um marco importante… acolher secretamente um cônjuge em sua casa não convencional.

Registros públicos mostram que Abby se casou com um veterano do exército Josh Boliche em Minnesota em 2021… de acordo com HOJE.