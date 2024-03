A história de vida de Keanu Reeves é muito mais comovente do que qualquer outra estrela de cinema de Hollywood

Hestrela de Hollywood Keanu Reeves é um dos atores mais bem-sucedidos e icônicos dos últimos 20 anos, interpretou personagens culturalmente relevantes que fizeram as pessoas amarem o cinema através de suas interpretações. Durante uma carreira frutífera, Keanu Reeves estrelou como Neo no Matriz franquia. Ele interpretou o personagem da DC Comics Constantino. E mais recentemente, ele jogou John Wick na famosa série de ação. Mas todo esse sucesso não foi a única parte de sua vida, pois ao longo dos anos houve relatos de dificuldades extremamente difíceis que o tornaram quem ele é hoje. Se você ouvir como ele se comporta, descobrirá que Keanu Reeves geralmente é reservado, mas também é um espírito gentil.

Keanu Reeves adota novo visual para próximo filme em show de rock

As tragédias na vida de Keanu Reeves

Das diversas tragédias que sofreu, daremos uma olhada na veracidade do que aconteceu para ter uma ideia melhor do que ele passou. A maioria dos momentos difíceis que ele teve de suportar aconteceram quando ele e sua namorada Jennifer perderam a filha Ava Archer Syme-Reeves, apenas 8 meses de gravidez de Jennifer. Dois anos depois, Reeves foi atingido pela tragédia novamente quando Jennifer perdeu a vida em um acidente de carro fatal, onde perdeu a vida instantaneamente. Não entraremos em detalhes do que aconteceu, mas Keanu Reeves enfrentou uma década incrivelmente difícil de dor de cabeça e achou quase impossível lidar com essas perdas.

Antes disso, a irmã de Keanu, Kim, sofreu uma doença rara de câncer no sangue, da qual ela finalmente se recuperou em 1990. Três anos depois, Keanu Reeves sofreu a perda de seu melhor amigo e colega ator. Rio Fênixquem era Joaquim Phoenix irmão. A morte de River foi amplamente divulgada depois que o ator teve uma overdose dentro de um clube. Mas o momento mais doloroso para ele foram as perdas de Ava e Jennifer. Felizmente, Reeves está vivendo uma vida melhor no momento e encontrou o amor nos artistas Alexandra Grant.