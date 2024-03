A história do homem que passou de ganhar US$ 3,35 por hora a esculpir o corpo de Michael Jordan

Tim GroverO nome de provavelmente não lembra a maioria dos fãs. No entanto, ele é uma figura indispensável para a compreensão da carreira de Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwyane Wadeoutras estrelas da NBA, NFL, MLB e atletas olímpicos em diversas modalidades.

Foi ele quem moldou, fortaleceu e aperfeiçoou os corpos dos atletas em máquinas perfeitas.

Grover, de pais indianos, parecia predestinado a ser médico. Foi o desejo de seus pais, que trabalharam em um hospital de Chicago após se mudarem de Londres. Mas o jovem resistiu, tornou-se preparador físico e encontrou trabalho em uma pequena academia.

“Eu ganhava US$ 3,35 por hora na década de 1980. Esse era meu salário mínimo”, contou ele durante uma entrevista no ‘Jimmy Fallon Show’.

Então, um artigo de jornal mudou sua vida. Ele leu isso Jordânia estava cansado de sofrer a fisicalidade dos Pistons quando eles se enfrentavam.

“Não havia celulares, nem mensagens, então escrevi 14 cartas à mão. Havia 15 jogadores no Touros lista, mas não escrevi para Michael. Ele era o melhor. Ele não ia me responder”, lembrou.

Mas uma das cartas caiu nas mãos de ‘Air’ e ele ficou intrigado com o que o estranho estava propondo.

30 dias se transformaram em 15 anos

Eles se conheceram e Grover o expôs a uma filosofia de trabalho não convencional. Houve um período experimental de 30 dias. A união deles durou mais de 15 anos.

“É uma lição que os melhores dos melhores querem sempre ser melhores”, afirma o preparador físico, a quem Jordânia exigia exclusividade absoluta. Enquanto jogava, não trabalhou com nenhum outro jogador, nem mesmo para o Touros. Foi só para ele.

“As sessões de trabalho foram muito intensas. Fizemos as coisas mais malucas”, lembra Groverque capturou seus métodos em dois livros: ‘Relentless: From Good to Great to Unstoppable’ e ‘Winning: The Unforgiving Race to Greatness’.

Entre outras coisas, eles gravaram os jogos dos Bulls no Betamax, um antigo sistema de vídeo, e contaram os passos que Jordan deu para ver quantas vezes ele foi para a esquerda ou para a direita, quantas vezes ele caiu com um pé, com o outro ou com ambos….

Métodos de um homem à frente de seu tempo

“Se ele usasse mais uma parte do corpo do que a outra, tínhamos que treinar mais, não de forma igual”, explica o treinador. Métodos rudimentares para obter os dados que agora estão mais facilmente disponíveis.

Os seus eram os de um homem à frente do seu tempo. Houve treinamento específico para dedos, punhos, tornozelos e até olhos, que foram feitos para trabalhar com manobras de distração. Tudo foi bem recebido por Jordânia: “Ele me disse que não queria fazer o que todo mundo estava fazendo porque não queria ser como todo mundo.”

Groverem entrevista ao MARCA durante a Final Four da Euroliga 2007, não hesitou em dizer que “Michael foi o melhor atleta de todos os tempos. Pela sua capacidade atlética e pela forma como se preparou para os jogos tanto física como mentalmente”.

O treinador estava fazendo Jordânia suar mesmo depois de se aposentar, embora em ritmo mais lento, é claro. Mais tarde, ele trabalhou com Kobe e Wade, outras duas estrelas que ajudou a ganhar anéis.

“Trabalhei com muitos jogadores que tiveram sucesso na NBA, mas obviamente não posso me sentir responsável por seu sucesso. Cem por cento, certamente não. Os próprios jogadores são uma parte importante, os treinadores, os companheiros de equipe… … Todos trabalhamos na mesma direção”, disse ele durante a palestra.