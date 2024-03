A histórica propriedade de Bob Barker em Los Angeles com 50 anos chega ao mercado por US$ 2.988.000

O falecido ícone de “Price Is Right” – que morreu em agosto do ano passado aos 99 anos – foi dono de uma propriedade de 6 quartos e 6 banheiros em estilo colonial espanhol em Hollywood Hills por impressionantes 50 anos… e agora é em disputa por incríveis $ 2.988.000.

O apartamento de Bob aqui tem um grande legado – já que é considerado uma das primeiras (se não a primeira) casas de Hollywood… e foi apelidado de “Posto Avançado” Original. Em geral Harrison Gray Otis – o fundador do LA Times – tinha isso para si na década de 1880.

Após a demolição, a atual casa foi erguida em seu lugar… e trocou de mãos algumas vezes antes de finalmente passar para a posse do BB, onde morou por muito tempo.

A casa de 4.855 pés quadrados é um tesouro de elegância da velha escola… ostentando características OG, como o impressionante afresco no teto do corredor, janelas e portas com vitrais intrincados e até mesmo um bar original na biblioteca/escritório.