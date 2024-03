A Hora do MMA com Curtis Blaydes, Jairzinho Rozenstruik, Brandon Royval, Song Yadong, Dewey Cooper e muito mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa em um horário especial de início antecipado às 12h ET / 9h PT / 17h, horário do Reino Unido.

12h ET: Recapitulamos o movimentado fim de semana dos esportes de combate.

12:20 p.m.: Curtis Blaydes previews his UFC 299 bout against Jailton Almeida.

12h40: Jairzinho Rozenstruik relembra sua vitória na luta principal sobre Shamil Gaziev.

13h: Brandon Royval retorna após derrotar Brandon Moreno no UFC Cidade do México.

13h30: O técnico de longa data de Francis Ngannou, Dewey Cooper, prevê o grande confronto de sexta-feira contra Anthony Joshua.

13h55: Song Yadong faz uma prévia de sua luta no UFC 299 contra Petr Yan.

14h15: Os Parlay Boys relembram suas melhores apostas para o fim de semana agitado.

