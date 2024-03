A infame porta ‘Titanic’ de Kate Winslet é vendida por US $ 718 mil em leilão

A porta Kate Winslet infamemente apegado ao final de “Titanic” foi vendido por um preço alto … superando outras memorabilia de filmes impressionantes em um leilão.

A laje de madeira que desempenhou um papel Leonardo Di CaprioA morte na tela foi recentemente vendida por impressionantes US$ 718.750 durante o evento Treasures from Planet Hollywood da Heritage Auctions – tornando-a a venda mais cara do leilão.

A porta – que na verdade é um batente, de acordo com as notas do leilão – não foi a única memorabilia do “Titanic” vendida no evento. O vestido de chiffon roxo claro e rosa que Kate usou como Rose na maioria das cenas de afundamento do filme também foi vendido… mas custou apenas US$ 125 mil.

É verdade que o vestido é muito menos polêmico do que o infame naufrágio, então faz sentido que tenha sido vendido por menos. Lembre-se, os fãs de “Titanic” debateram durante décadas se Jack poderia caber na porta ao lado de Rose, em vez de morrer congelado no final do filme.

Diretor James cameron até pesou no debate… dobrando sua decisão de fazer com que Jack se sacrificasse – já que estava mais de acordo com seu personagem.

Quanto ao resto do leilão… Harrison FordO chicote de “Indiana Jones e o Templo da Perdição” ficou em segundo lugar, com uma venda colossal de US$ 525 mil. Jack NicholsonO machado de “The Shining” também foi leiloado, mas assim como o vestido de “Titanic”, arrecadou apenas US$ 125 mil.

Outros itens de filmes famosos descarregados durante o leilão incluem Tobey MaguireO terno preto de “Homem-Aranha 3” Wayne Cavaleirolata de creme de barbear de “Jurassic Park” e Bill Murraya bola de boliche de “Kingpin”.

