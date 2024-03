A interação do técnico da LSU, Kim Mulkey, com a estrela da MTSU se torna viral

Tigres da LSU treinador principal Kim Mulkey se tornou viral no domingo depois que seu time derrotou o Raiders Azuis do Médio Tennessee e ela tentou consolar uma das estrelas do time perdedor, Savannah Wheelermas o fez de maneira estranha.

Mulkey, 61, agarrou o rosto choroso de Wheeler com um pouco de agressividade depois que LSU conquistou o Doce 16 vaga com uma vitória por 83-56. Os fãs nas redes sociais transformaram instantaneamente a interação em um meme.

As palavras severas de Kim Mulkey para sua equipe após 24 derrotas contra o Rice Owls em March MadnessYouTube

O desempenho de Wheeler no primeiro tempo foi suficiente para dar ao seu time uma vantagem de 36-32 no intervalo, mas LSU pegou fogo durante o terceiro quarto para recuperar a liderança e o ímpeto.

Mulkey estava claramente apenas deixando Wheeler saber o excelente trabalho que ela havia feito e para manter a cabeça erguida seguindo em frente como NCAA estrela.

Savannah Wheeler empata com melhor pontuação do jogo

Wheeler marcou 21 pontos, o recorde da equipe, e deu cinco assistências, mais do que qualquer um de seus companheiros de equipe. Ela também pegou sete rebotes.

Estrela da Universidade Estadual de Nova York Flau’Jae Johnson também marcou 21 pontos para empatar com Wheeler na maior pontuação do jogo.

Foi o envolvimento de Johnson no segundo tempo que estimulou a eventual vitória dominante da LSU, embora Angel Reese também tenha tido muito a ver com a vitória.