A lenda da NBA acredita que Kevin Durant pode ficar tentado a retornar ao time que começou tudo

Mqualquer NBA os fãs não têm idade suficiente para se lembrar do Seattle SuperSonics – conhecido hoje como Trovão da cidade de Oklahoma. O SuperSônico esquerda Seattle em 2008 e levou consigo um dos melhores jovens jogadores da NBA para Oklahoma. Este jogador tinha quase dois metros de altura, mas conseguia segurar a bola e colocá-la na rede como um armador – uma das combinações mais exclusivas da história da NBA.

Esse jogador ainda está ativo hoje, um dos dois únicos ex- Sônicos ainda jogando no Associação. O nome dele? Kevin Durante talvez seu Seattle a história ainda tem um capítulo para escrever.

Kevin Durant divide seus fãs com sua performance de rap no novo vídeo de Stalley

Durant e Seattle, Parte 2?

Espera-se que Seattle receba uma franquia de expansão nas próximas temporadas após reformas em Arena do Compromisso Climático — conhecido como Key Arena quando o SuperSonics jogou lá, com algumas interrupções, entre 1967 e 2008. E a lenda do time Spencer Haywood disse ArosHype que ele tem mantido contato regular com Durant sobre a possibilidade de retornar ao noroeste Pacífico quando a equipe de expansão for oficialmente premiada.

“Há algumas coisas sorrateiras acontecendo sobre as quais não posso falar porque são privadas.” Haywood disse. “Mas Eu não ficaria surpreso se o visse com um uniforme do Sonics (de novo).”

Seattle selecionou Durant em 2º lugar geral no Draft da NBA de 2007e ele foi nomeado Recruta do Ano depois de obter uma média superior a 20 pontos por jogo na equipe final do Sonics. Depois de sofrer uma temporada de 20-62 em 2007/08, o proprietário Clay Bennet transferiu a equipe para Cidade de Oklahoma após negociações paralisadas sobre um novo complexo de arena em Seattle.

Ainda mais comovente para os fãs do Sonics? Durant se tornou uma estrela de pleno direito para o Trovãoganhando quatro títulos de pontuação e um prêmio de MVP antes de partir para o Guerreiros do Golden State em 2016. Desde então, ele ganhou dois campeonatos da NBA, ambos com o Guerreiros.

O tempo pode se alinhar

Durant continua forte aos 35 anos, com média de 27,8 pontos por jogo na disputa pelo campeonato Fênix Sóis. Embora seja notoriamente inconstante, Durant parece feliz em Fénixe ele deve mais de US$ 49 milhões em cada um dos últimos dois anos de seu contrato antes que ele expire em 2026.

Isso tornaria Durant um agente livre aos 37 anos e capaz de ingressar em qualquer time que desejasse – incluindo uma franquia de expansão em Seattle. Com base nas negociações pelos direitos de transmissão televisiva, a NBA provavelmente anunciará este ano novos acordos com ESPN e TNT – bem como streamers como Amazonas e Maçã – e poderia combinar esse anúncio com a confirmação de que duas novas equipes de expansão ingressarão na liga em 2026 ou 2027.

Essa linha do tempo coincidiria com o fim da carreira profissional de Durant, e pode não haver lugar melhor para encerrá-la do que onde tudo começou, há quase 17 anos.