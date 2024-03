A lenda do boxe Teddy Atlas questiona se Jake Paul e Mike Tyson ‘concordaram’ com o final da luta

Blenda de boi Teddy Atlas levantou dúvidas sobre a próxima luta entre Jake Paulo e Mike Tyson, questionando se os dois homens “concordaram” com o final da luta. A tão aguardada partida está marcada para 20 de julho, no Estádio AT&T em Arlington, Texas, mas muitos detalhes como o número de rodadas e a categoria de peso permanecem obscuros. Notavelmente, ambos os lutadores abrirão mão do capacete para a luta.

Apesar das teorias da conspiração que circulam sobre as lutas de Paul terem sido consertadas, incluindo alegações de que um soco que ele acertou na lenda do UFC Anderson Silva não se conectou, Atlas rejeitou essas noções como infundadas.

Simulação de luta de Mike Tyson x Jake Paul gera nocaute que todo mundo quer ver

Preocupações da Atlas

No entanto, ele expressou preocupação com o próximo confronto com Tyson, dada a significativa diferença de idade entre os dois lutadores. Tysonaos 58 anos, entrará no ringue contra Pauloque é muito mais jovem aos 28 anos.

“A menos que este seja um acordo da WWE, o que não sei se é – nunca disse isso antes porque acho que todas essas lutas são legítimas, e são e têm sido – mas esta me faz pensar”, disse Atlas em seu canal no YouTube.

“Não estou questionando a integridade de Paul. Na verdade, gosto da integridade dele. Gosto do que vi no cara.

“Só estou dizendo que, se houvesse um momento em que eu questionasse, este seria o momento. Não consigo ver, a menos que Paul esteja tão confiante, que Tyson está muito velho agora e é tão bom, porque Paul tem sido ficando mais confiante, e ele tem uma boa mão direita e soca bem com ela e Tyson lidera com ganchos de esquerda.Talvez Paul pense que pode acertá-lo com a mão direita, não sei.

“Tudo o que sei é que esta é a primeira vez que digo: ‘Gostaria de saber se existe um acordo, porque se não houver acordo, Paul pode estar cometendo um erro.

“Estou surpreso que Paul esteja correndo esse risco. O poder não desaparece mesmo quando você fica velho. Ele ainda tem velocidade nas combinações. Ele ainda tem esse estilo.”

A última vez que Tyson lutou foi em uma exibição em novembro de 2020 contra Roy Jones Jr.., enquanto Paul também participou desse evento, nocauteando o astro da NBA Nate Robinson em sua segunda luta profissional.