A lenda do UFC acha que Mike Tyson pode acabar com sérios danos cerebrais contra Jake Paul

Óde todas as vozes preocupadas com o recente anúncio de Jake Paulo voltado para Mike Tyson no dia 20 de julho, um dos mais preocupados é formado astro do UFC Michael Bisping. O britânico UFC comentarista usou sua plataforma para oferecer algum nível de previsão dessa luta e também um pequeno conselho para Mike Tyson. É verdade que há uma boa chance de Mike limpar o chão com o Youtuber mas Bisping não quer que Mike subestime suas capacidades. Se ele for atingido por Paul, Bisping teme que Tyson possa acabar com sérios danos se levar um soco forte. Lembre-se de que, nesses casos, o trauma cerebral faz uma grande diferença se você tiver mais de 50 anos.

Aqui está o aviso que Michael Bisping emitiu para Mike Tyson sobre os perigos de levar um soco na cabeça na sua idade: “Destroná-lo e ser a primeira pessoa a vencê-lo e fazê-lo aos 58 anos! É um desafio para Mike Tyson. Mesmo que os médicos digam, escute, você pode morrer, ok ? Você terá danos cerebrais se ele tomar alguns golpes pesados ​​nessa idade. Mas ele não se importa. Porque, é claro, ele correu riscos durante toda a vida. Mas será que ele conseguiria nocautear Jake Paul? 100%. Ele está tem o poder de nocautear Jake Paulo Mas por quanto tempo ele conseguirá sustentar esse tipo de ataque?”

Mike Tyson está ciente desse perigo?

Não é só levar um soco na cabeça, Mike Tyson também está ciente de outros tipos de lesões que pode sofrer durante o treinamento para este evento. Ao contrário de quando ele lutou Roy Jones Jr.., Mike Tyson sabe que precisa se preparar para essa luta com tudo o que tem e já o vimos reclamar das constantes dores no corpo que sente. Jake se mantém pronto para lutar contra qualquer um e Mike Tyson uma grande diferença quando você o compara com qualquer um de seus rivais anteriores. O aspecto da idade não significa muito se ele for nocauteado com um gancho clássico de Mike Tyson.