A lenda dos Giants, Tiki Barber, critica Saquon Barkley por partir para os Eagles: ‘Ele está morto para nós’

EUuma impressionante reviravolta nos acontecimentos para Gigantes de Nova York fãs, estrela correndo de volta Saquon Barkley tomou uma decisão que deixou a Big Apple cambaleando. Concordando em assinar com seus arquirrivais, o Filadélfia Eagles, A mudança de Barkley gerou indignação e decepção entre os fiéis dos Giants.

Antigo Gigantes o running back e lenda da franquia, Tiki Barber, não conteve seus sentimentos Barkleya partida. Falando sobre “Evan and Tiki” da WFAN, barbeiro expressou um sentimento ecoado por muitos Gigantes apoiadores: “Ele está morto para nós agora. Vocês estão mortos para nós”, declarou ele enfaticamente, dirigindo-se Barkley diretamente. “Boa sorte, você está morto para mim.”

Barkleya decisão de aderir ao Águias marca o fim amargo de seu mandato com os Giants, onde já foi anunciado como a futura pedra angular da franquia. No entanto, sua mudança para Filadélfia deixou muitos questionando sua lealdade e compromisso com o Gigantes‘ legado.

Barbeiro, o Gigantes‘ líder rusher de todos os tempos, não mediu palavras ao discutir a escolha de Barkley. “O fato de que Saquon sequer consideraria jogar por aquele time em Filadélfia é um insulto à história e legado dos Giants”, barbeiro comentou. “Não vá para os Eagles, porque se você fizer esse apreço, respeito e reverência que todos nós temos por você, Saquon, serão perdidos. Ele desaparecerá. Queremos ainda respeitá-lo e amá-lo.”

Barkley troca os Giants por um feroz rival de divisão

Enquanto BarkleyEmbora a saída de Michael possa ter sido alimentada por uma situação contratual controversa com a diretoria dos Giants, sua decisão de se juntar a um rival de divisão adicionou uma camada de animosidade à situação. Os relatórios sugerem que Gigantes não conseguiu estender nenhuma oferta substancial a Barkley antes de explorar outras opções nesta entressafra.

No entanto, para muitos fãs e analistas, a mudança de Barkley para os Eagles transcende meras negociações contratuais. Representa uma traição ao Gigantes‘ e seus apoiadores, elevando Barkley de um agente livre descontente a um traidor detestado aos olhos de muitos.

Apesar de quaisquer justificativas Barkley pode ter causado sua saída, sua escolha de unir forças com os Eagles lançou uma sombra sobre seu legado em Nova York. À medida que a poeira baixa sobre este movimento controverso, os fãs dos Giants enfrentam sentimentos de ressentimento e traição, enquanto Barkley se prepara para embarcar em um novo capítulo de sua carreira com seus rivais mais ferrenhos.