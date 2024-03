A linha do tempo do escândalo do intérprete de longa data de Ohtani: uma consequência rápida

Tele 2024 Liga Principal de Beisebol a temporada começou com entusiasmo Shohei Ohtanio Los Angeles Dodgers‘ estrela, levou seu time à vitória na abertura da temporada. No entanto o clima de comemoração foi rapidamente ofuscado pelo escândalo quando surgiu a notícia de que o intérprete e amigo de longa data de Ohtani Ippei Mizuharafoi demitido pelos Dodgers em meio a alegações de peculato e jogos de azar.

A revelação chocante repercutiu na comunidade do beisebol, com detalhes da situação bizarra surgindo nos dias seguintes.

Foi relatado que Mizuhara supostamente roubou milhões de dólares de Ohtani para cobrir suas dívidas de jogo, levando a uma rixa entre os dois, antes associados próximos.

A cronologia dos acontecimentos, conforme descrita num relatório da ESPN, esclarece a complexidade da situação. Ohtani e MizuharaO relacionamento de Ohtani remonta a 2013, quando eles se conheceram no Japão, onde Mizuhara trabalhava como intérprete para a equipe de Ohtani, o Lutadores Hokkaido Nippon-Ham.

Em 2018, quando Ohtani mudou-se para a Liga Principal de Beisebol, Mizuhara o acompanhou ao Los Angeles Angels como seu intérprete.

O escândalo tomou um rumo dramático em 2021, quando Mizuhara supostamente conheceu Matthew Bowyercasa de apostas, e começou a fazer apostas, acabando por acumular dívidas significativas.

Vítima de roubo

No final de 2023, foi revelado que grandes somas de dinheiro, supostamente para cobrir as dívidas de Mizuhara, foram transferidas em nome de Ohtani. No entanto, MizuharaAs alegações de que Ohtani estava ciente e era cúmplice dessas transações foram posteriormente refutadas pela equipe jurídica de Ohtani.

Em meio ao caos, o acampamento de Ohtani desmentiu o relato de Mizuhara e afirmou que Ohtani havia sido vítima de roubo. A situação agravou-se ainda mais quando Mizuhara retratou a sua história inicial, negando o envolvimento de Ohtani e reivindicando responsabilidade exclusiva pelas atividades de jogo.

As consequências do escândalo foram rápidas, com Mizuhara sendo demitido pelo Dodgers e o assunto foi entregue às autoridades pela equipe jurídica de Ohtani. A reviravolta abrupta dos acontecimentos deixou muitas questões sem resposta e alimentou especulações sobre o papel de Ohtani na controvérsia.

À medida que a poeira baixou, ficou evidente que o escândalo havia manchado o que deveria ter sido um momento triunfante para Ohtani e os Dodgers.