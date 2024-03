A morte de Riley Strain parece acidental após autópsia preliminar

Isto aparentemente apoia as conclusões iniciais da polícia… lembre-se, depois do depoimento de Riley corpo foi encontrado Sexta-feira, a polícia realizou uma conferência de imprensa onde reiterou que não havia suspeita de crime.

Strain – um estudante universitário do Missouri – foi recuperado do rio Cumberland, a cerca de 13 quilômetros do centro de Nashville, onde desapareceu durante uma noitada com amigos.