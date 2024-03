A mudança que o Minnesota Vikings poderia fazer para abalar todo o Draft de 2024 da NFL

J.apenas Restam 33 dias até o início do Draft de 2024 da NFL em Detroite várias equipes ainda têm esperança de executar movimentos ambiciosos no tabuleiro para selecionar seus candidatos favoritos na primeira rodada em 25 de abril. Uma equipe em particular, esperando voltar à disputa no NFC Nortepoderia abalar significativamente o projecto de ordem e produzir um efeito dominó que poderia alterar o NFLo futuro.

O Minnesota Vikings preciso de um quarterback depois de permitir Primos Kirk para ir para o Falcões de Atlanta em agência gratuita, e é lógico que o gerente geral Kwesi Adofo-Mensah – O melhor de Kwesi Adofo-Mensah tentará adquirir um na primeira rodada do draft deste ano. Adofo-Mensah já adquiriu a 23ª escolha geral do Houston Texanos e poderia empacotá-lo com a 11ª escolha geral em uma tentativa de passar para os cinco primeiros – onde ele poderá entregar o treinador principal Kevin O’Connell um premiado quarterback novato.

McCarthy para Minnesota?

Circulam rumores de que o Vikingscom pouca probabilidade de conseguir uma negociação entre os três primeiros, estão de olho Michigan quarterback JJ McCarthy. Minesota supostamente acredita que McCarthy – que liderou o Carcajus para um campeonato nacional em janeiro – não estarão disponíveis se permanecerem na 11ª posição, e pelo menos um gerente geral corroborou isso, dizendo que as ações de McCarthy dispararam nas últimas semanas.

Os Vikings continuam em negociações com o receptor estrela Justin Jefferson sobre uma extensão de contrato, e JefersonO próximo acordo de Minnesota custará muito dinheiro a Minnesota, reduzindo o espaço disponível no teto salarial. Essa é uma das muitas razões pelas quais um quarterback do primeiro ano apela para Adofo-Mensah, mas McCarthy tem recebido ótimas críticas por sua força no braço e suas habilidades de liderança após o Campeonato Nacional CFP conquistar Washington.

Os Cards ou Chargers jogarão bola?

Adofo-Mensah terá que pegar o telefone e ligar para o Cardeais do Arizona ou o Carregadores de Los Angeles para ver se algum deles estaria disposto a negociar. Os Vikings podem oferecer um pacote atraente de escolhas iniciais, mas o número de perspectivas de impacto disponíveis na primeira rodada significa que o Cardeais e a Carregadores pode precisar ser surpreendido para sair dos cinco primeiros.

Arizona Director Geral Montanhas Ossenfort disse aos repórteres esta semana que está atendendo a pedidos para a quarta escolha geral. Se o Cardeais fique em 4º lugar, eles estarão em posição privilegiada para selecionar Estado de Ohio receptor amplo Marvin Harrison Jr. – considerado o melhor jogador disponível no draft, fora da suposta escolha principal Calebe Williams – e dar o quarterback estrela Kyler Murray um novo primeiro apanhador de passes.

Carregadores GM Joe Hortiz também disse que as equipes estão “avaliando” se ele deseja fazer a quinta escolha geral. Sob novo treinador principal Jim Harbaugh, Os anjos tem a intenção de construir uma linha ofensiva forte e correr o jogo, mas o Parafusos também preciso de armas para o quarterback da franquia Justin Herbert depois de libertar Mike Williams e negociar Keenan Allen.