A Netflix busca um touchdown com sua nova série documental “Receiver” após o sucesso de “Quarterback”

Tele vida e obra de um NFL estrela costuma ser fascinante para o público. A maneira como enfrentam desafios, lidam com derrotas ou comemoram vitórias atrai os espectadores e Netflix sabe disso, e é por isso que, após o sucesso de sua série documental “Quarterback,” a gigante do streaming decidiu lançar “Receptor”.

Assim como a série original seguiu as idas e vindas de zagueiros três estrelas-Patrick Mahomes, Primos Kirke Marcus Mariota-a nova produção oferecerá aos telespectadores uma viagem às profundezas da carreira de quatro recebedores e um tight end, considerado um dos melhores do NFL.

A série, que estreia neste verão, seguirá Davante Adams dos Las Vegas Raiders, Justin Jefferson dos Vikings de Minnesota, Deebo Samuel do São Francisco 49ers, Amon-Ra St. do Detroit Lions e do tight end do Niners George Kittle.

Ex-quarterback Peyton Manning companhia de produção, Omaha Produçõesficará responsável pela série em coprodução com Filmes da NFL e a empresa 14h Produçõesde propriedade de três vezes Super Bowl campeão Patrick Mahomes.

De “Quarterback” a “Receptor”

Gabe Spitzervice-presidente de Esportes Não-Ficção da Netflixexplicou, “A progressão natural é de um passe para uma recepção, por isso estamos entusiasmados em mergulhar no Receptor mundo depois do sucesso do nosso Quarterback Series.”

No entanto, Tripulação admitiram no ano passado que tiveram alguns problemas ao tentar recrutar novos zagueiros para uma segunda temporada da série original.

“Eu adoraria que alguém nos ligasse de volta e dissesse: ‘Eu quero fazer isso’. Eu tive três começando zagueiros me diga não ontem, então estou engolindo meu orgulho”, Tripulação aceito em declarações a O repórter de Hollywood pouco antes do início da temporada de 2023.

Uma ótima história para contar

Depois de superarem os problemas iniciais, Tripulação disse em um comunicado para o lançamento da série, “Estamos entusiasmados por trabalhar novamente com Netflix e Filmes da NFL para dar aos fãs acesso sem precedentes a como é jogar como receptor no mais alto nível.”

Spitzer estressado, “Filmes da NFL e Omaha Produções entregamos novamente ao encontrar atletas únicos e dinâmicos que irão destacar ainda mais o drama deste esporte dentro e fora do campo.”

“Ficamos emocionados no verão passado ao ver o público de todo o mundo mergulhando na vida de NFL zagueiros. Acreditamos que as extraordinárias habilidades, dedicação e paixão do NFL ótimos wide receivers – e um tight end – farão um acompanhamento perfeito”, afirmou Joe ZuccoProdutor Supervisor de Filmes da NFL.