A NFL tenta mudar uma jogada crucial de um jogo e recebe reação imediata dos fãs

Tele NFL está no meio de um perigoso ato de equilíbrio. Em busca de manter a emoção do jogo e ao mesmo tempo zelar pela integridade física dos jogadores, a liga trabalha em uma nova mudança no regras de início que imediatamente gerou o descontentamento dos fãs nas redes sociais.

De acordo com Rede NFL interno Tom Pelisseroa liga está trabalhando em novas modificações nas regras de início de jogo, que poderão ser votadas na Reunião Anual da Ligaque será realizada de 24 a 27 de março em Orlando, Flórida.

Uma das mudanças que mais chama a atenção é que o time que der o pontapé inicial o fará a partir do rival Linha de 40 jardas. Esta mudança pretende aumentar os retornos, mas diminuir o espaço entre as equipes de chute e recepção para reduzir o velocidade e inércia do jogo para evitar colisões de cabeça e reduzir o risco de lesões.

OMMQB analista Albert Breer explicou que as novas regras foram elaboradas por Darren Rizzi, John Phasele Richard Hightowercoordenadores de equipes especiais para o Santos, Vaqueirose Ursosrespectivamente.

A reação dos fãs

A jogada que inicia cada jogo, o segundo tempo, e devolve a bola ao time que acaba de receber o placar, sofreu inúmeras adaptações no último 40 anos. No início, a liga procurou torná-la mais espetacularmas nas últimas décadas, eles optaram por torná-lo mais segura para jogadores.

No entanto, o grande número de mudanças não agradou ao fãsque imediatamente recorreram às suas redes sociais para deixar o NFL saber.

“Que tal consertar os árbitros?” foi um dos primeiros comentários e talvez um dos mais eloquente. “Você sabe quando a chance de retorno era alta? Antes de mudarem a regra da última vez,” outro fã sugeriu em Xantigo Twitter.

“O que aconteceu com o jogo que eu amo?” outra pessoa reclamou e recebeu apoio de outro usuário que disse: “Eles estão arruinando o esporte que adoro, tentando ser mais espertos.” Eles não foram os únicos: “Terrível. Eles estragam mais o esporte a cada ano”, foi um comentário muito comum.

Embora bem menor, a nova regra também recebeu apoio. “Esta é a primeira regra de kickoff que faz sentido. Ela aumenta os retornos e torna os chutadores ainda mais importantes. Eles terão que ser capazes de colocá-lo dentro da zona 20 e final porque um touchback está nos 35”, disse. foi a análise de outro fã.

Que outras mudanças poderiam ser implementadas?

Se aprovada, a peça passará por relativamente drástico mudanças, uma vez que nenhum jogador poderá se mover, exceto o chutador e os recebedores, até que um destes últimos tenha tocado a bola.

Se a bola não cruzar o 20 jardas linha no ar, é considerado fora de campo, e a equipe receptora pode começar seu ataque por conta própria. 40 jardas linha. Se a bola entrar na end zone durante o vôo, o ataque começará na área da equipe receptora. Linha de 35 jardas.

À primeira vista, as mudanças parecem complicadas e trazem a NFL mais próximo do que já está sendo feito no XFL hoje. Se os donos dos times aprovarem as mudanças, os torcedores não terão escolha a não ser se acostumar e tentar aproveitar o esporte tal como ele lhes é entregue.