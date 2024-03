A noiva de Christian McCaffrey, Olivia Culpo, quer ter ‘milhões de filhos’ com a estrela dos 49ers

Christian McCaffrey, running back do San Francisco 49ersespera-se que se case com sua noiva, Olivia Culpo, este ano. Eles são possivelmente um dos casais mais famosos da NFL, talvez superados apenas por Travis Kelce e Taylor Swift, e OBJ com Kim Kardashian.

Olivia Culpo linda colisão no peito com Christian McCaffery como se ela fosse uma jogadora do 49ers

O casal está noivo há mais de um ano e divulga publicamente seu relacionamento nas redes sociais, com fãs muito próximos deles. Recentemente, Olivia Culpo teve uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores do Instagram sobre seu próximo casamento e o que está por vir para eles.

Durante as perguntas e respostas, um seguidor perguntou sobre os planos do casal para os filhos. A resposta de Olivia Culpo foi cheia de entusiasmo e expectativadando aos fãs uma dica do que o futuro lhes reserva.

“Na minha cabeça eu quero um milhão!!!! Me pergunto quantos vou acabar tendo”. Olivia Culpo

A parte mais difícil de planejar seu casamento

Culpo, conhecida por seu trabalho como modelo, assumiu as rédeas dos preparativos para a cerimônia e a jovem de 31 anos admitiu que está lutando para lidar com um problema específico do casamento.

Ao participar de uma sessão do Instagram AMA (pergunte-me qualquer coisa) no fim de semana, Culpo revelou que estava coçando a cabeça por causa de sua lista restrita de convidados e também sugeriu que eles ainda não escolheram um local.

“A lista de convidados é de longe a parte mais difícil”, respondeu Culpo em uma história no Instagram. “Muitos locais têm restrições ao número de pessoas [people].”