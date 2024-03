A nova figura de cera de Justin Bieber para o 30º aniversário recebe reações mistas

Justin Bieber está comemorando seu aniversário de 30 anos hoje – mas provavelmente não esperava esse presente… uma figura de cera à sua imagem e semelhança, embora as pessoas estejam perguntando… é mesmo???

O Madame Tussauds lançou sua última criação na sexta-feira – revelando uma nova estatueta de Bieber bem a tempo para ele comemorar o grande 3-0… e, como sempre, as pessoas estão bastante divididas sobre se isso realmente se parece com ele ou não.

Confira… Madame Tussauds diz que o artista modelou esta cera Bieber com base no visual de JB em seu videoclipe “Peaches”… mas alguns não estão realmente vendo a visão. Por outro lado… muitas pessoas dizem que esta é, na verdade, uma versão bastante decente do Biebs.