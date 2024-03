A nova teoria dos fãs sobre a ausência indefinida de Wiggins aponta para Draymond Green

Guerreiros do Golden State avançar Andrew Wiggins vai se afastar do time por tempo indeterminado, conforme comunicado do técnico Steve Kerr na quarta-feira. Esta não é a primeira vez Wiggins esteve ausente do tribunal por motivos pessoais. Na temporada passada, ele perdeu 25 jogos devido a assuntos privados não revelados, que mais tarde revelaram envolver um problema de saúde relacionado a seu pai.

“Esperamos que ele volte, mas não sabemos exatamente quando” Kerr disse.

Andrew Wiggins posta vídeo no TikTok dizendo: “Eu não dou a mínima”

“Estamos numa posição em que Perucas é uma pessoa privada e foi solicitado que ele mantivesse a privacidade e vamos honrar isso.

“Portanto, não me ajuda sentar aqui e tentar explicar nada disso. O resultado final é que respeitamos Perucasprecisamos dele e esperamos que ele volte, mas simplesmente não sabemos quando isso acontecerá.”

Especulação de fãs

Kerranúncio recente sobre Wiggins‘ status gerou especulações entre fãs e meios de comunicação sobre as razões de sua ausência. Algumas teorias que circulam nas redes sociais sugerem um potencial problema de relacionamento envolvendo Wiggins e sua namorada.

“Não ficaria surpreso se isso tivesse a ver com Dray apoiando Milhas [Bridges] dada a relação de sua noiva com o incidente”, escreveu um fã.

“Wiggins noiva é irmã de Pontes de Milhas ex namorada que ele bateu, então imagino ter Dray sair e dizer ‘ele não pode fazer nada de errado aos meus olhos’ é um grande foda-se para você Wiggins.”

A situação parece complexa, com Verde, Wiggins‘ companheiro de equipe, apoiando-o publicamente, apesar da aparente turbulência. No entanto, ainda não está claro se Wiggins‘a licença atual está relacionada a assuntos pessoais ou outros motivos não divulgados.