A oferta de Tom Brady pela propriedade dos Raiders encontra obstáculos: proprietários da NFL avaliam

Aem meio a rumores sobre a busca de Tom Brady por uma participação minoritária no Invasores de Las Vegasos proprietários da NFL estão hesitantes em dar luz verde ao acordo, lançando sombras sobre o futuro das aspirações de propriedade do ícone do futebol.

Brady, conhecido por suas proezas no campo de futebol, tem como objetivo ingressar na hierarquia de proprietários em Las Vegas, um movimento que reflete sua crescente carteira de investimentos. No entanto, o caminho para a propriedade parece repleto de obstáculos à medida que o processo de aprovação da NFL definha.

Tom Brady e Alex Rodriguez jogam golfe em uma deslumbrante paisagem californianaInstagram

O interesse do quarterback aposentado no Invasores não é novidade, já tendo mergulhado nas águas da propriedade ao adquirir uma participação no WNBA’s Aces, um time também sob a égide de Mark Davis, o proprietário dos Raiders. Mas apesar da inclinação de Davis em fechar o acordo, o veredicto final cabe aos proprietários da NFL, que devem votar sobre o assunto.

Os relatórios sugerem um obstáculo no processo de aprovação, com murmúrios entre os proprietários da liga sugerindo insatisfação com a percepção de subvalorização da participação Brady e proprietário do fundo de hedge Thomas Wagner estão de olho. A oferta deles por uma participação acionária de 10 por cento fica aquém da avaliação recente da equipe, gerando relutância entre as partes interessadas da liga.

Tom Brady tem um conflito de interesses com sua carreira de radiodifusão

Para aumentar a complexidade está a florescente carreira de radiodifusão de Brady. A perspectiva de Brady vestir o chapéu de comentarista da FOX Sports, que assumirá o cargo de analista de futebol principal de Greg Olsen em 2024, despertou preocupações entre NFL os Proprietários. Com Brady potencialmente convocando jogos envolvendo o Invasoressurgem apreensões quanto a conflitos de interesse, complicando ainda mais as deliberações sobre propriedade.

À medida que os proprietários da NFL se preparam para as próximas reuniões, as discussões sobre possíveis mudanças nas regras e protocolos de segurança têm precedência. Ainda, Bradya oferta de propriedade da empresa permanece visivelmente ausente da agenda, sublinhando as apreensões não resolvidas que persistem entre os dirigentes da liga.

No reino da política da NFL, onde abundam os jogos de poder e as manobras estratégicas, a busca de Brady pela propriedade dos Raiders enfrenta um futuro incerto. O espectro iminente do conflito de interesses, juntamente com as discrepâncias de avaliação, deixa as aspirações da lenda do futebol no limbo, aguardando o veredicto do órgão dirigente da liga.