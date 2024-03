A parceria de Pat Mahomes e Marquise Brown começa em breve: é assim que eles trabalham juntos para se conhecerem

Patrick Mahomes sabe que a base do sucesso é a preparação. Portanto, o Chefes de Kansas City quarterback não perdeu um segundo para começar a trabalhar com receiver Marquesa Marromem busca do terceiro campeonato consecutivo.

A chegada de “Hollywood” Marrom para o atual NFL campeões foi oficializado ainda nesta segunda-feira, com duração de um ano, US$ 7 milhões contrato, incluindo um bônus de assinatura de US$ 3 milhões.

Assim que sua contratação foi confirmada, Marrom disse que concordou em assinar com o Chefes por causa do “cultura vencedora” Mahomes e treinador principal Andy Reid criaram dentro da equipe. “Pat foi uma grande parte disso, poder brincar com Pattreinador (principal) (Andy) Reiduma cultura vencedora”, o wide receiver admitiu.

Mahomes também não demorou a responder à contratação, compartilhando um treino com seu novo alvo em campo.

Mahomes e Brown juntos pela primeira vez

No dele Histórias do Instagram, Mahomes compartilhou três fotos onde ele pode ser visto com o ex Cardeal do Arizona em uma academia. O quarterback usava um agasalho preto com tênis vermelho, e o recebedor usava um Chefes moletom, short preto e tênis branco.

No primeiro imagem, os dois aparecem sorrindo lado a lado. No segundoeles são vistos em uma conversa animada, e no terceiroeles parecem já estar no meio da sessão de treinamento.

As imagens não possuem legendas, mas em todas elas, Mahomes marcou @primetime_jet, Marrom nome de usuário na plataforma.

Os novos colegas se conhecendo melhor.Instagram, Patrick Mahomes.

Mahomes em marrom

Falando com Centro Esportivo da ESPN, Mahomes garantiu que Marrom chegada irá revolucionar o Chefes ofensa. “Ele apenas traz um tom de habilidade dinâmica de criação de jogo, e acho que apenas ser capaz de adicionar um cara como esse que está pronto para entrar, trabalhar e estar com fome”, disse o quarterback.

A partir daquele momento, Mahomes alertou que haveria muitas sessões de treinos com o Chefes nova aquisição: “Já conversei com ele. Haverá muitas sessões de arremesso em nosso futuroe estamos tentando manter isso funcionando.”

Com três esperanças de turfa em jogo, Mahomes sabe que precisará ajustar todas as suas armas com precisão quase milimétrica. É por isso que ele está tentando maximizar o tempo de entressafra com trabalho extra para novos membros da equipe, começando com Marrom.