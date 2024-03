A partida de aposentadoria de Sting é o maior momento da carreira de Darby Allin, afirma AEW Star

Reproduzir conteúdo de vídeo



Lenda do wrestling profissional Picada está pendurando as chuteiras após a grande partida de domingo no AEW Revolution… um momento tão especial, parceiro de tag team Darby Allin diz que é na verdade o ponto alto de sua carreira jovem, mas impressionante – e ele nem é o cara que está se aposentando!

“Ah, sem dúvida. Sem dúvida, é o maior [match of my career]”, Allen nos disse, acrescentando: “Ele existe há mais tempo do que eu. Como no topo da luta livre. É muito legal fazer parte disso e definitivamente é o meu maior jogo e não estou subestimando nada. Estou muito grato por esta oportunidade e não vou parar até provar minha lealdade.”

Claro, Sting é um dos lutadores mais lendários de todos os tempos. Período. WCW, TNA, WWE e agora AEW… Sting era o homem em todas as principais promoções. Ele é membro do Hall da Fama da WWE e da TNA. Ele também ganhou quase todos os títulos existentes.

Os fãs de luta livre estão esperando a luta… Sting e Darby estão lutando contra The Young Bucks, Mateus dar Nicholas Jackson Domingo à noite em Greensboro, Carolina do Norte.

“Tento não fazer isso por mim mesmo. Só quero ter certeza de que a carreira desse homem termine com o respeito que merece, e é legal fazer parte do fim”, disse Darby sobre o significado do momento.

“Eu sinto que a maior parte da carreira de um lutador é o fim. Se você foder a cama no final, as pessoas sempre vão se lembrar disso. ‘Ah, ele deveria ter pendurado as botas anos atrás.’ Mas convenci Sting a voltar e lutar, então sinto que é meu dever garantir que ele não se envergonhe.”