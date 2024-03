A quantia de um milhão de dólares que Chris Hemsworth recebe no Instagram por suas postagens

Chris Hemsworth pode se orgulhar de ser um dos homens do momento. espanhol Elsa PatakyO marido dela se tornou um dos atores mais requisitados e midiáticos de Hollywood, participando de produções renomadas como ‘Thor’, ‘Vingadores’ ou ‘Extração’.

O australiano de 40 anos vive um momento profissional e pessoal muito doce em sua vida, com muitas ofertas de emprego e uma família com três filhos formada junto com Patakscom quem se casou em 2010.

Seu cache disparou nos últimos anos, por isso ele também se tornou uma peça cobiçada pelas marcas, não apenas como modelo, mas também como influenciador. Porque a verdade é que Hemsworth tem mais de 58 milhões de seguidores no Instagram, por isso anunciar em suas redes custa uma boa quantia de dinheiro.

Aliás, e segundo um estudo da agência Impressive, agência de publicidade e marketing australiana, o ator é a celebridade do seu país que tem maior rendimento nas redes sociais, conforme noticiou o portal Daily Mail.

Mais de um milhão de dólares por postagem

Segundo informações reveladas pela referida agência, o ator poderia embolsar mais de um milhão de dólares por uma única publicação em seu perfil do Instagram.

Seus ganhos seriam estimados em cerca de 1,04 milhão de dólares.

Apesar de Hemsworth ocupando confortavelmente a primeira posição, o pódio é completado por outros dois atores.

Hugh Jackman está na terceira posição, com um cache por publicação de cerca de 554.989 dólares, e Katherine Langford é o segundo mais bem pago, com um cachê estimado em 737.205 dólares por publicação.